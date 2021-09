Belgisch koppel vaart met boot over duiker in Sicilië en laat hem zwaargewond achter

Braziliaan­se gezond­heids­mi­nis­ter legt 24 uur na vergade­ring met Britse premier Johnson positieve coronatest af

22 september De Braziliaanse minister van Gezondheid, Marcelo Queiroga, heeft 24 uur na een ontmoeting met de Britse premier Boris Johnson positief getest op het coronavirus. De 55-jarige Queiroga, die in nauw contact kwam met Johnson en andere Britse functionarissen tijdens de VN-top in New York, zal zich nu isoleren. Brazilië moet bovendien afzien van de rest van de VN-bijeenkomst, aangezien het reeds de tweede besmetting binnen de delegatie is.