Belgisch gezin van vijf loopt verloren in Italiaanse bossen: reddingsactie bemoeilijkt omdat ze alleen Frans spreken

LIVE OEKRAÏNE. Kiev schroeft dronepro­duc­tie op, maar laat hoop varen om dit jaar nog F-16's te kunnen inzetten

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft aangekondigd dat zijn land flink meer drones gaat produceren. De afgelopen weken heeft Oekraïne een aantal succesvolle aanvallen met drones gepleegd op Russische doelen, zoals in Moskou en op de Krim. Het land heeft intussen de hoop opgegeven om voor het einde van het jaar nog F-16's te kunnen inzetten, meldt een woordvoerder van de Oekraïense luchtmacht op de nationale televisie. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.