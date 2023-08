Belgisch gezin overnacht op parking na evacuatie camping in Slovenië: “Heel de nacht aan ons lot overgelaten”

Sinds donderdagavond staan de hemelsluizen in Slovenië en het zuiden van Oostenrijk open. Het blijft maar regenen en steeds meer gebieden worden geëvacueerd wegens gevaar voor overstromingen. Bovendien waarschuwt de geologische dienst van het land voor mogelijke aardverschuivingen. Gabrielle Collart (44) uit Zemst was samen met haar man en drie kinderen op vakantie in Slovenië toen het noodweer toesloeg. Via 4040 meldde Gabrielle dat hun volledige camping in het zuidoosten van Slovenië vrijdagavond omstreeks 23.00 uur werd geëvacueerd en ze nadien de volledige nacht “aan hun lot werden overgelaten”.

Het gezin uit Zemst beleefde vrijdagnacht enkele onzekere uren. De familie verbleef in een huisje op camping Terme Catez in het Zuid-Oosten van Slovenië toen het personeel vrijdagavond rond 23.00 uur kwam vertellen dat de camping geëvacueerd zou worden. Het water van de nabijgelegen rivier Sava stond namelijk al 4 meter hoger dan normaal. De familie uit Zemst was genoodzaakt belangrijke spullen in te pakken en de camping te verlaten. Lokale politie evacueerde de volledige camping en bracht het gezin van Gabrielle samen met een honderdtal andere campinggasten naar parkings van grootwarenhuizen en scholen in Brežice, zo’n 5 kilometer verder.

Eens aangekomen op de parking werd het gezin van Gabrielle en de andere campinggasten aan hun lot overgelaten. “De hele nacht hebben wij met onze kinderen in onze auto gewacht op verdere instructies, maar die kwamen er niet”, vertelt Gabrielle. “Niemand wist hoe lang we in onze auto moesten wachten, we werden aan ons lot overgelaten”. Het gezin uit Zemst besloot zaterdagochtend om 6.00 uur terug te keren naar de camping om poolshoogte te gaan nemen. De camping was bereikbaar en hun huisje was in een goede staat. “Onze camping was omringd door de Sava-rivier en elk uur zagen we meer en meer blank staan, waardoor we besloten om vroeger dan gepland huiswaarts te keren”, aldus Gabrielle.

Hoewel het voor familie uit Zemst duidelijk was dat het niet veilig was om nog langer op de camping te blijven, dacht het campingpersoneel er anders over. “Normaal gezien kwamen we dinsdag terug naar huis, maar dat leek ons geen goed idee aangezien het ging blijven regenen. De mensen van de camping wilden dat we bleven en vertelden ons dat het maar twee dagen zou regenen en nadien weer volop zon ging zijn, maar vrijwel iedereen keerde huiswaarts.” Niet veel later brak de rivierdijk rondom de camping en liep alles onder water.

Ondertussen zijn Gabrielle en haar gezin veilig thuis in België aangekomen. De terugreis verliep vlot met enkel wat file in Slovenië. “Alle wegen waren vrij waardoor de terugreis goed meeviel, maar we zijn blij dat we thuis zijn”, aldus Gabrielle.

Vrees voor aardverschuivingen in Slovenië en Oostenrijk

Door de hevige regenval in het zuiden van Oostenrijk en in Slovenië, wordt er volgens het Sloveense persagentschap STA gevreesd voor mogelijke aardverschuivingen. Daarvoor waarschuwt de geologische dienst van het land en vraagt aan de bevolking om extra oplettend te zijn voor mogelijke wijzigingen aan bodem en gebouwen.

Zaterdagavond zijn nog een 500-tal inwoners van dorpen in het oosten van Slovenië geëvacueerd, omdat een stuwdam het begeven had onder de hevige regenval. Ook in de buurt van Koroska Bela en langs de Meza-rivier aan de grens met Oostenrijk zijn inwoners in veiligheid gebracht uit vrees voor aardverschuivingen. In de Oostenrijkse regio Karinthië zijn een 40-tal woningen uit voorzorg geëvacueerd.

Het peil van de Mur, de rivier die in Oostenrijk ontspringt, staat zondag nog hoog maar is stabiel. Het peil van de Save-rivier in Slovenië is aan het zakken.

De brandweer en civiele bescherming zijn in de nacht van zaterdag op zondag 230 maal moeten uitrukken, op 186 plaatsen in Slovenië. Het ging onder meer om het weghalen van mensen uit kwetsbare gebouwen, het wegpompen van water, het verwijderen van omgevallen bomen of het leveren van dringende levensmiddelen of medicijnen.

Volledig scherm Een ingestorte brug bij de stad Skofja Loka in Slovenië. © ANP / EPA