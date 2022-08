Belgisch gezin overleeft als bij wonder helikoptercrash in Kenia: “Ik dacht dat iedereen dood was”

Het incident gebeurde afgelopen donderdag in Great Rift Valley, een vallei in het westen van Kenia die onder meer bekend is van zijn meren met duizenden flamingo’s. Toen de helikopter met het gezin van vijf over een van die meren vloog, stortte het plots neer. Oorzaak zou volgens een getuigenis van het gezin vanuit een ziekenhuis in Nairobi een slechte inschatting van het waterpeil geweest zijn.

Volgens dochter Coraline raakte het toestel de grond en begon alles te trillen. “We kwamen in een ondiep meer terecht”, aldus vader Christophe bij de Franstalige openbare omroep RTBF. “Ik schat dat het ongeveer een meter diep was. Het bleek om een zoutmeer te gaan (dat een hoge zoutconcentratie heeft, red.).”

In stukken gereten

De helikopter was door de crash in stukken gereten en lag half onder water. De piloot bleek zwaargewond en had een arm en een been gebroken. Toch probeerde hij het gezin te helpen. Hij liet hen zoeken naar de paar flessen water die ze aan boord hadden en de satelliettelefoon. Toen ze de telefoon na een half uur op de tast gevonden hadden, bleek die echter niet meer te werken. “Dat dreef ons tot wanhoop”, aldus Christophe.

De piloot waarschuwde de familie dat ze zo snel mogelijk uit het water moesten. Coraline probeerde daarop een vlot te bouwen van kussens, die haar ouders met veel moeite loswrikten. Ze probeerde vervolgens de piloot op de kussens te hijsen. Op zeker moment kwam ze echter onder water terecht.

Bloed

“Ik voelde dat ik niet veel lucht had en vroeg me af of ik nu zou sterven”, vertelt ze. “Daarop zei ik tegen mezelf dat ik moest kalmeren en er absoluut moest in slagen om mijn gordel los te krijgen. Ik was doodsbang om in het wrak omlaag getrokken te worden, maar het lukte me plots toch. Ik slaagde erin om uit het water te komen en zag dat iedereen intussen op het droge was en nog leefde. Ook al zag ik overal bloed in het water.”

Haar oudste broer Cyril kon niet praten en achteraf zou blijken dat hij een schedelbreuk had.

Aurélien, de jongste zoon, vertelde dat hij na de crash even dacht dat zijn hele familie dood was. Hij hoorde geen enkel geluid en kreeg zijn gordel niet los. “Ik dacht dat iedereen dood was en dat ik de enige overlevende was, omdat ik kleiner ben dan de rest. Daarna kwam de piloot me losmaken. Eerst dacht ik dat het een krokodil was, maar de piloot zei me dat die niet kunnen leven in zoutmeren.”

Reddingshelikopter

Gelukkig bleek de helikopter een baken te hebben en het was de baas van het helikopterbedrijf die merkte dat er iets niet in orde was. Het duurde uiteindelijk drie uur eer een reddingshelikopter ter plaatse was. Het gezin bleek veel geluk gehad te hebben. Volgens de hulpdiensten is de overlevingskans bij een dergelijk ongeval klein.

Dat zegt ook moeder Isabelle. “Als een van ons bewusteloos was geweest, zouden we er niet in geslaagd zijn om alles te doen wat we gedaan hebben. Dat we uit het wrak zijn geraakt, komt omdat we elkaar hielpen.”