Belgisch gezin bindt hond zonder water aan boom op snikhete parkeerplaats in Nederland

Zeewater­tem­pe­ra­tu­ren voor Italiaanse kust lopen op tot dertig graden

Als gevolg van de aanhoudende hitte is de zeewatertemperatuur aan het wateroppervlak op vele plaatsen aan de Italiaanse kust gevoelig warmer dan vorige zomers. In de Tyrreense Zee, aan de Eolische Eilanden en in de buurt van de kust van Sicilië en Calabrië worden temperaturen tot dertig graden gemeten. “Dat is twee tot drie graden meer dan normaal”, zegt meteoroloog Claudio Tei van de Italiaanse nationale onderzoeksraad (CNR).

3 augustus