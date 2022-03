Belgisch bedrijf bouwt lng-terminal in Duitsland

Belgische recher­cheur getuigt op proces aanslagen Parijs over schuil­plaat­sen in ons land

Een Belgische speurder heeft op het proces rond de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs in detail de voorbereidingen voor de aanslagen beschreven. Zo had hij het onder meer over de locatie van schuilplaatsen in België voor jihadisten die terugkwamen uit Syrië.

