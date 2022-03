België zendt nieuwe verbindingsofficier naar Colombia

In de nasleep van “Operation Sky”, de grootschalige politieactie die de Belgische cocaïnehandel ontwrichtte door massaal telefoons te kraken, wil ons land opnieuw een extra verbindingsofficier naar het buitenland sturen. Dat brengt het totaal aantal Belgische verbindingsofficieren op elf. Een nieuwe positie in de Colombiaanse hoofdstad Bogota moet de Zuid-Amerikaanse drugshandel richting België in beeld brengen en helpen tegengaan.

Ook in de Verenigde Staten, in Washington, komt er een extra assistent voor de Belgische verbindingsofficier die daar al aan de slag is. “Onze mensen staan op het terrein zelf, onderhouden goede contacten met de lokale dienster ter plekke en zorgen ervoor dat de info langs beide kanten vlot doorstroomt”, licht minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) de beslissing toe. “We weten dat er een grote drugstrafiek loopt van Zuid-Amerika naar Antwerpen en omgekeerd. Het is dus uitermate cruciaal om daar iemand te hebben zitten.”

Wie de plaats inneemt, is nog niet besloten: dat proces is nu gaande. Het zal alleszins niet de eerste Belgische topflik zijn die ons land richting Zuid-Amerika stuurt: ook in Brazilië bestaat zo’n positie al langer. Vorig jaar werd in de Antwerpse haven zo’n 89.450,18 kilogram in beslag genomen, goed voor een straatwaarde van bijna 13 miljard euro.