België zal nieuwe wapens leveren aan Oekraïne

Opnieuw tientallen slachtof­fers bij explosie in moskee in Afghanis­tan

In Afghanistan heeft een explosie in een moskee opnieuw veel doden geëist. In de stad Kunduz in het noorden van het land zijn minstens dertig mensen omgekomen of gewond geraakt. Dat heeft nieuwszender Tolonews vrijdag gemeld op basis van informatie uit veiligheidskringen en ooggetuigenverslagen. Meer details zijn nog niet bekend.

17:44