België wil vandaag 400 mensen evacueren, maar onduidelijkheid overheerst

“Amerikaan­se diplomaten waarschuw­den voor ineenstor­ting Afghanis­tan”

6:54 Zeker twintig diplomaten die op de Amerikaanse ambassade in Kabul werkten, hebben in juli een interne memo naar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken gestuurd waarin ze waarschuwen voor “de ineenstorting van Afghanistan”. Volgens The Wall Street Journal, die donderdag over de memo bericht, is het “het duidelijkste bewijs tot nu toe dat de Amerikaanse regering op de hoogte was van de situatie in Afghanistan”.