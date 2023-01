België wil toch tanks naar Oekraïne sturen, maar struikelt over kostenplaatje: “Ze vragen 500.000 euro voor tank die we verkochten aan 15.000 euro”

De federale regering zet morgen normaal het licht op groen voor een nieuw pakket militaire steun aan Oekraïne, maar tanks zullen daar niet bij zijn. Reden? België heeft al jaren geen tanks meer. Nederland ook niet, maar daar overweegt de regering om er aan te kopen voor Oekraïne. Is dat ook voor ons een optie? De wil is er alvast, maar het kostenplaatje speelt de regering parten.

Na de Duitse beslissing om Leopard 2-tanks naar Oekraïne te sturen, verklaren steeds meer landen zich bereid om zich aan te sluiten bij de internationale ‘tank-coalitie’. Wie ontbreekt er (nog)? België. Dat is ook niet zo onlogisch. Ons land heeft nooit Leopard 2-tanks aangekocht en heeft al sinds 2014 geen tanks meer. “We kunnen niet meer geven dan we hebben”, zegt minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) daarover in “Terzake”. “Toen ik minister werd, waren onze voorraden zo goed als uitgeput.”

Van de oudere Leopard 1 bevinden er zich wel nog een aantal in ons land. Volgens ‘Le Vif’ staat er nog een twintigtal in loodsen in Doornik en Antwerpen van het bedrijf OIP. “Defensie heeft de mogelijkheid onderzocht om die tanks terug te kopen, maar die piste botste op verschillende obstakels. Het gaat onder meer om de modernisering en de prijs die OIP zou vragen om er afstand van te doen”, legde admiraal Hofman uit.

“De voorstellen die we tot nog toe hebben gekregen zijn extreem duur”, zegt de defensieminister daarover. “Ze vragen tot 500.000 euro voor een tank die we verkochten aan 15.000 euro. En ze zijn nog altijd in dezelfde slechte staat als toen.” Toch maken we nog kans om in die ‘tank-coalitie’ te belanden.

De woordvoerder van Defensieminister Ludivine Dedonder Cédric Maes liet gisteren in een reactie aan onze krant weten dat nog niks is uitgesloten. “Wij overleggen met onze westerse bondgenoten over de wapens en hulpgoederen die we naar Oekraïne kunnen sturen, maar voorlopig kunnen we niets zeggen over leveringen van tanks. Het is wel uiterst belangrijk om te luisteren naar Oekraïne en na te gaan wat hun noden zijn”, zegt Maes.

Maar wat gaat ons land ondertussen doen? Volgens de redactie van ‘VTM NIEUWS’ gaat de regering met spoed militair materieel zoals legervoertuigen, geweren, afweergeschut en kogels naar Oekraïne sturen. In totaal wordt bijna 92 miljoen euro uitgetrokken om de strijdkrachten in Oekraïne rechtstreeks te ondersteunen. De info is nog niet volledig bevestigd. De minister geeft morgen meer uitleg na de ministerraad.

KIJK. Uitgelegd in 2 minuten: welk militair materiaal stuurt België naar Oekraïne?

