België verlengt bijdrage aan noodlijdend VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen

Echter, op de UNRWA-donorconferentie in New York bleek vorige week dat het agentschap in slechte papieren dreigt te komen. Van de nodige 300 miljoen euro aan nieuwe fondsen is er slechts 107 miljoen euro opgehaald. Als er niet snel extra fondsen worden gevonden, zal UNRWA activiteiten moeten beginnen opschorten vanaf september, zegt Gennez.

“Weinig hoopgevend”

“De situatie van Palestijnse vluchtelingen blijft weinig hoopgevend. Al 75 jaar leven ze in onzekerheid. De laatste golf van geweld in de Gazastrook maakt dat dit jaar het dodelijkste is voor de Palestijnen sinds 2005. En door de oorlog in Oekraïne en de hoge voedsel- en energieprijzen staan veel regeringen in Europa en het Westen onder druk om hun bijdragen voor andere humanitaire crisissen te verminderen”, weet de minister. “Daarom is het net nu zo belangrijk om onze steun aan UNRWA op peil te houden. De Palestijnse vluchtelingen kunnen blijven rekenen op onze solidariteit. We doen ook een oproep aan andere landen om hetzelfde te doen, of als dat mogelijk is, hun bijdragen te verhogen.”