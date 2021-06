België vaccineert nu dubbel zo snel als Verenigde Staten: halen we Amerikanen over enkele weken in?

Terwijl het vaccinatietempo in de Verenigde Staten dag na dag terugloopt, stijgt het bij ons net naar recordhoogtes. Over enkele weken halen we zo waarschijnlijk de Amerikanen, maar ook de Israëliërs en mogelijk zelfs de Britten in.

96.000, of ongeveer 0,84 per 100 inwoners. Zoveel vaccins worden er momenteel elke dag toegediend in ons land. Een gemiddelde dat de komende dagen en weken nog verder zal doorstijgen tot fors boven de 100.000 per dag, vooral met dank aan de fors hogere Pfizer-leveringen van juni. Aangezien die vaccins volgens een vaste Europese verdeelsleutel worden geleverd, zullen zowat alle EU-lidstaten de komende weken een grote versnelling kunnen doorvoeren.

Omgekeerd komt het vaccinatietempo in de Verenigde Staten steeds meer in het slop doordat er steeds minder enthousiastelingen te vinden zijn die zich willen laten inenten. Nu al zet België elke dag meer dan dubbel zoveel prikken als de Amerikanen, waar het tempo gedaald is tot ongeveer 0,37 prikken per 100 inwoners die er elke 24 uur bij komen.

Midden april piekte het ritme in de VS nog met gemiddeld meer dan 3,3 miljoen spuitjes per dag, sindsdien daalt het priktempo gestaag tot vandaag nog maar 1,1 miljoen per dag.

VS midden juni ingehaald?

Nochtans zijn de Verenigde Staten nog lang niet klaar: nog maar een kleine 51 procent van de bevolking is minstens deels gevaccineerd, en 41 procent volledig. Bij de volwassenen gaat het om 63 procent, de Amerikaanse regering heeft zichzelf tot doel gesteld 70 procent van hen ingeënt te hebben tegen 4 juli, Onafhankelijkheidsdag. Al zijn er wel grote verschillen tussen de staten. Het noordoostelijke Vermont staat helemaal bovenaan met 71 procent minstens deels gevaccineerden, Mississippi bengelt onderaan met amper 34 procent.

Met de verdere verwachte stijging van het tempo in België, en bij een stabilisering van het ritme in de VS, zouden we de Amerikanen midden juni kunnen inhalen van de gedeeltelijke vaccinatiegraad betreft. Daalt het tempo in de VS verder, dan zal dat zelfs nog enkele dagen vroeger zijn. De Britse vaccinatiegraad, die op dit moment op meer dan 58 procent staat, zou einde juni in zicht komen.

In Israël daalt het priktempo al sinds einde februari, na de immense logistieke organisatie in de maanden daarvoor. Het land piekte eind januari met meer dan 2,14 vaccinaties per dag per 100 inwoners, of 185.000 prikken per dag. Maar vooral sinds het land een vaccinatiegraad van 60 procent behaalde, is het tempo helemaal uit de campagne verdwenen. Elke dag komen er nu nog amper 0,03 inentingen per 100 inwoners bij, in absolute cijfers nog maar zo’n 2.500.

Daardoor slinkt de voorsprong van Israël (63 procent minstens deels gevaccineerden) nu met rasse schreden, waardoor we ook dat land einde juni zouden kunnen inhalen.

Israël loopt wel nog steeds fors voorop wat de volledig gevaccineerden betreft, want door zijn snelle start, zit het daar ook al aan bijna 60 procent. België en Europa zitten aan nog geen 20 procent, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk aan ongeveer 40 procent.

De Britten stelden hun tweede prik lang uit om zo snel mogelijk zo veel mogelijk eerste inentingen te kunnen geven, maar begonnen er begin april toch massaal mee. Zeker in het licht van de opkomende Indiase variant zet het land nu alles op alles om zo snel mogelijk meer inwoners een volledige bescherming te bieden. Daardoor nadert het nu bijvoorbeeld de VS aan sneltempo.

2 miljard prikken wereldwijd

Er zijn ondertussen wereldwijd ruim 2 miljard coronaprikken gezet, meldt persbureau AFP op basis van een eigen telling. De eerste vaccinatiecampagnes begonnen een half jaar geleden, in december vorig jaar.

De meeste coronavaccins bestaan uit twee doses die op verschillende momenten moeten worden toegediend. Dat betekent dus niet dat wereldwijd ruim 2 miljard mensen volledig zijn ingeënt.

Bijna alle landen zijn inmiddels bezig met het vaccineren van mensen tegen Covid-19. Het vaccinatietempo neemt flink toe. Alleen Tanzania, Tsjaad, Burundi, Eritrea, Noord-Korea en Haïti hebben nog geen begin gemaakt met de inentingen.

Er zijn vooral veel prikken gezet in de drie meest bevolkte landen ter wereld: China (704,8 miljoen), de Verenigde Staten (296,9 miljoen) en India (221 miljoen). Daar zijn wereldwijd zes op de tien doses toegediend. In de Europese Unie zijn 255 miljoen prikken gezet, goed voor 39 procent van de bevolking.

