België stuurt opnieuw noodhulp naar Oekraïne

Alibaba-aan­deel neemt duik na gigantisch gege­venslek

Het aandeel van het Chinese webwinkelconcern Alibaba op de beurs van Hongkong noteert vandaag zowat 6 procent lager. The Wall Street Journal schreef gisteren dat de top van het bedrijf op het matje geroepen is, nadat de clouddienst van Alibaba een rol speelde in een gigantisch datalek dat in juni bekendraakte.

12:08