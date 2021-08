België stuurt extra militairen naar luchthavens Kaboel en Islamabad

België stuurt extra militairen naar de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kaboel en naar die van Islamabad in Pakistan. Dat heeft minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) gezegd in Terzake. Volgens de VRT stuurt België nog eens 100 militairen.

Ons land heeft momenteel een honderdtal militairen ter plaatse. "We maken ook elke keer gebruik van de lege vliegtuigen van België naar Islamabad om onze aanwezigheid te versterken. We bereiden ons op alles voor en we evalueren alle mogelijke opties met de partnerlanden", zegt de minister.

België vraagt nog steeds aan de mensen die geëvacueerd willen worden om naar de luchthaven van Kaboel te gaan, maar alle opties worden onderzocht, zegt Dedonder. "Het aantal militairen verhogen laat ook toe rotaties van het personeel te doen, en in dat kader sturen we extra militairen. Want als de situatie in de ene of de andere richting evolueert, moeten we op het terrein klaarstaan om te reageren."

De minister stelt dat tegenover de eerste dagen de situatie duidelijk verbeterd is op het terrein. De "slots" kunnen optimaal gebruikt worden en onze C-130's komen steeds volledig gevuld terug. Daardoor hebben we al meer dan 700 mensen kunnen evacueren, zegt ze.

Toch blijft de situatie ter plaatse, in en rond de luchthaven, uiterst complex, chaotisch en volatiel, benadrukt Dedonder. "Gisteren en vandaag hebben we wel op een normale manier kunnen functioneren in omstandigheden die erg moeilijk zijn."

De minister geeft ook aan dat ons land goed samenwerkt met andere landen ter plaatse. Bijvoorbeeld met Nederland en Denemarken, die ook opereren vanop de luchthaven van Islamabad. "De eerste dagen verliep de samenwerking moeilijker, omdat er ook gates gesloten waren, maar nu is er een goede samenwerking." Dedonder stelt nog dat België geen contacten heeft met de taliban.

De Amerikanen, die de luchthaven van Kaboel beveiligen, vertrekken zonder tegenbericht op 31 augustus uit Afghanistan. "We zijn ons bewust van die datum en organiseren ons ook daarrond. Dat betekent dat we het aantal rotaties verhogen. Gisteren waren er vier gepland, vandaag ook, morgen ook, misschien als dat nodig is", aldus Dedonder. "We moeten een maximale hoeveelheid rotaties uitvoeren en zo snel mogelijk veel mensen evacueren voor de poorten sluiten.”