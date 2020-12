België stuurde afgelopen tien jaar 15.000 Europeanen terug

Formeel reisverbod en quarantai­ne verplicht bij 'code rood’, aanbevolen bij ‘code oranje’, boetes tot 4.000 euro en zelfs gevangenis­straf­fen

9 juli De verschillende overheden in ons land hebben een akkoord bereikt over de quarantainemaatregelen voor reizigers die terugkeren uit een Europees gebied waar het coronavirus weer opflakkert. Er komen een lijst en kaart met gebieden waar de situatie precair is, en bijhorende kleurcodes. Wie terugkeert uit een rode zone - waarvoor ook een formeel reisverbod uitgevaardigd zal worden - moet bij thuiskomst verplicht in quarantaine en een coronatest laten afnemen. Overtredingen kunnen in theorie bestraft worden met boetes tot 4.000 euro en een gevangenisstraf tot 6 maanden.