België spendeert 65 miljoen euro in Niger, het land waar nu staatsgreep plaatsvindt

België voorziet via het ontwikkelingsagentschap Enabel 65 miljoen euro voor Niger. Het Afrikaanse land, waar momenteel sprake is van een staatsgreep, is daarmee een van de grootste begunstigden van het Belgische samenwerkingsprogramma.

Het bedrag van 65 miljoen euro is verdeeld over vijf jaar (vanaf 2022) en komt uit de fondsen voor het land zelf en uit de klimaatenveloppe voor de bredere Sahelregio. De Belgische middelen hebben een breed bereik, gaande van veeteelt tot volksgezondheid, onderwijs en klimaat.

“Het belangrijkste doel van onze steun is om de levensomstandigheden van de bevolking van Niger te verbeteren via de toegang tot sociale bescherming. We hebben een ziektekostenverzekering opgezet met de steun van het ministerie van Volksgezondheid”, legt Sandra Galbusera uit. Zij is vertegenwoordiger in Niger, maar is nu tijdelijk teruggekeerd naar ons land.

Onderwijs voor jonge meisjes

“We willen ook helpen om de voedselzekerheid te verbeteren en de natuurlijke ecosystemen van de Sahel te herstellen, zeker nu de regio te kampen heeft met woestijnvorming en klimaatverandering. Veehouders en boeren in Niger hebben het erg moeilijk in hun leef- en werkomstandigheden”, gaat Galbusera verder.

“Tot slot investeren we in onderwijs voor jonge meisjes, een zeer kwetsbare groep in dit arme land waar het gemiddelde geboortecijfer nu zeven kinderen per vrouw is. Dit is een van de snelst groeiende bevolkingsgroepen ter wereld.”

“Geld niet bevroren”

“We hopen al deze acties en projecten te kunnen voortzetten, ondanks de staatsgreep die momenteel gaande is in Niger. We houden de situatie nauwlettend in de gaten. Op dit moment is het geld niet bevroren”, klinkt het.

In totaal werken er 15 buitenlandse Enabel-medewerkers in Niger, naast ongeveer honderd plaatselijke medewerkers. “Al onze medewerkers werken uit voorzorg van thuis. De situatie lijkt momenteel relatief rustig, behalve dan in de zone rond het presidentieel paleis in Niamey”, besluit Galbusera.