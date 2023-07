België riskeert financiële sancties wegens fiscale aftrekbaarheid alimentatie

KIJK. Man (22) vangt in Florida enorme tijgerpy­thon van bijna zes meter lang

In de Amerikaanse staat Florida is een 22-jarige man erin geslaagd een donkere tijgerpython met een lengte van 5,79 meter en een gewicht van 56,6 kilogram te vangen. Het zou gaan om het grootste exemplaar gaan dat er ooit is waargenomen, zo bevestigde een lokale natuurvereniging. In Florida wordt de python als een invasieve diersoort beschouwd en is het legaal om de dieren te vangen en te doden.