België op zesde plaats in Europa voor toedienen boosterprikken: alleen deze landen gaan nog sneller

Coronavi­rus valt ook vetweefsel aan volgens nieuwe studie en dat kan mee verklaren waarom overge­wicht meer risico geeft op zware ziekte en overlijden

Onderzoekers hebben ontdekt dat het coronavirus ook vetcellen in ons lichaam kan infecteren en bepaalde immuuncellen in ons vetweefsel, waardoor ons lichaam een verdedigingsmechanisme in werking stelt dat zo hevig is dat het ons schade kan berokkenen.

9 december