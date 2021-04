België op elfde plaats op wereldpersvrijheidindex, maar “situatie blijft onrustwekkend”

Georgani­seer­de misdaad mogelijk achter moord Griekse journalist

11 april De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis heeft geëist dat het onderzoek naar de moord op een Griekse misdaadjournalist spoedig wordt uitgevoerd. Het onderzoek richt zich met name op de werksfeer van het slachtoffer. De 52-jarige Giorgos Karaivaz gold als een prominent misdaadverslaggever in Griekenland en beschikte over een groot netwerk in het onderwereldcircuit. In het verleden schreef Karaivaz onder meer dat de georganiseerde misdaad in Griekenland zo sterk is, dat die invloed uitoefent op benoemingen bij de politie. Die berichtgeving is hem allicht fataal geworden, wordt nu vermoed.