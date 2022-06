België heropent midden juli ambassade in Kiev

Deze 27-jarige is een van de Belgen die sneuvelden in Oekraïne

Zowel in ons land als in Oekraïne is afscheid genomen van de Belgische Oekraïner Artem Dymyd (27). De twintiger sneuvelde zaterdagochtend aan het front in Oekraïne en is dus een van de Belgen die zijn omgekomen in Oekraïne. Artem (27) kwam af en toe in Charleroi, waar zijn vader Michel Dymyd actief is als orthodox priester. “Zijn lichaam zat vol met stukjes ijzer uit een raketwerper”, zegt vader Michel.

22 juni