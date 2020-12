België haalt weer kind terug uit Syrië: moeder staat zoon af om te beletten dat Koerden hem als strijder inlijven

Het kind is kort voor vijf uur deze namiddag in België geland, nadat het donderdagochtend al opgepikt was uit het Koerdische gevangenenkamp waar het verbleef. Dat de overbrenging zoveel tijd heeft gekost, is volgens onze informatie te wijten aan strenge coronamaatregelen. Het eerste wat er nu staat te gebeuren, is een grondig medisch onderzoek, waarna een jeugdrechter beslist waar de jongen wordt ondergebracht: bij familie als die daarvoor in aanmerking komt en anders in een pleeggezin.