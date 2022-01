België geeft tand van Lumumba pas in juni terug aan Congo

Voormalige Congolese president Kabila dreigt met klacht tegen onder andere Belgische onderzoe­kers en journalis­ten

De voormalige Congolese president Joseph Kabila dient mogelijk klacht in tegen de media en ngo's die hem er in Congo Hold-up, een uitvoerig onderzoek, van beschuldigden op vijf jaar tijd minstens 120 miljoen euro uit de Congolese staatskas gehaald te hebben. Zijn advocaten melden donderdag dat Kabila "zich het recht voorbehoudt om klacht in te dienen".

