België gaf bevel over bewakingsmissie Straat van Hormuz door aan Italië

België heeft aan Italië het bevel overgedragen over de Europese maritieme bewakingsmissie in de Straat van Hormuz (EMASOH). Die opdracht werd de voorbije vier maanden volbracht vanuit een hoofdkwartier in een Franse marinebasis in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten), aldus het ministerie van Defensie.

De bewakingsmissie is sinds eind februari 2020 operationeel en heeft tot doel het maritieme verkeer in de regio - van vitaal belang voor de wereldeconomie, door de doorvoer van olie en gas - veilig te stellen en zo de wereldwijde vrijhandel te verzekeren.

Italië neemt over

Flottieljeadmiraal Tanguy Botman droeg woensdag het commando van de missie over aan zijn Italiaanse opvolger, vice-admiraal Stefano Costantino. De Belgische officier steunde gedurende deze vier maanden op een team van acht personen, voornamelijk jonge reservisten, een uniek gegeven, aldus Defensie.

"De missie biedt de deelnemende landen - Frankrijk, Nederland, België, Griekenland, Duitsland, Portugal, Italië, Denemarken en Noorwegen - een zeer waardevolle kans om de samenwerkingsbanden te versterken en de bijbehorende procedures te coördineren", aldus Defensie op haar website.

Belangrijk knooppunt

De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf met de Golf van Oman en is al eeuwenlang een belangrijk knooppunt van maritieme handel. Meer dan een derde van de aardolieproducten die over zee worden vervoerd, passeren via deze maritieme verbinding.

Sinds 2019 zijn de spanningen in de regio opgelopen en hebben zich regelmatig incidenten voorgedaan, waardoor de vrijhandel in gevaar komt. Zo nam Iran op 27 mei twee Griekse olietankers in beslag die op doorreis waren door de Straat van Hormuz. Iran reageerde op de eerdere inbeslagname van een Russische tanker gevuld met Iraanse olie.

België neemt al van bij het begin aan de missie deel, maar kreeg voor het eerst het commando in handen. In april vorig jaar zette Defensie nog het fregat Leopold I in bij een operatie in de Perzische Golf.

