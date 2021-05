België en Europese Unie vaccineren nu sneller dan Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk

Met meer dan 700.000 vaccinaties vorige week, en dus gemiddeld meer dan 100.000 per dag, is het vaccinatietempo in België eindelijk op kruissnelheid gekomen. Ook in de meeste andere Europese lidstaten gaat het nu vooruit: de inhaalbeweging maakt dat we momenteel zelfs sneller vaccineren dan de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

De vaccinatiecampagne in België, en bij uitbreiding heel Europa, kreeg de voorbije maanden een storm van kritiek over zich heen: het ging te traag, het was te complex georganiseerd, en Europa had vooral te slecht onderhandeld en te weinig vaccins besteld. Landen die sneller op de kar waren gesprongen, zoals Israël, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, kregen alle lof: bij hen ging het tenminste vooruit, en geraakten meer mensen sneller gevaccineerd.

Vandaag, meer dan vier maanden na het begin van de vaccinatiecampagne, is de kritiek zo goed als verdwenen. Er worden steeds meer dosissen geleverd, en de cijfers zijn wat ze zijn: maar liefst 710.463 vaccins werden er bijvoorbeeld vorige week in België geprikt, of net geen 101.500 per dag gemiddeld. Per 100 inwoners komt dat neer op ongeveer 0,85 spuitjes per dag. België nestelde zich daarmee in de kop van het Europese peloton, waarbij we enkel Duitsland, Finland, Hongarije en Malta nog moeten laten voorgaan in het lijstje met inwoners die al minstens een eerste prik kregen.

En ook ondanks de tragere leerlingen van de Europese klas, zoals Roemenië, Letland en Kroatië, lag het vaccinatietempo op het continent nooit hoger dan nu: elke dag worden er momenteel gemiddeld 0,71 vaccindoses toegediend over heel de EU bekeken. Het leeuwendeel daarvan zijn vaccins van Pfizer/BioNTech, de enige leverancier die én in grote hoeveelheden én regelmatig levert volgens het beloofde schema.

Dalend tempo in Israël, VS en VK

Daarmee doen België en de EU het op dit moment beter dan de koplopers van in het begin. Want terwijl de vaccinaties bij ons eindelijk toenemen, dalen ze elders net. In de Verenigde Staten kregen een maand geleden nog gemiddeld 3,3 miljoen mensen per dag een prik met een coronavaccin, vandaag is dat gedaald tot ‘slechts’ iets meer dan 2 miljoen. Per 100 inwoners zijn dat er nog maar 0,6.

Ook in het Verenigd Koninkrijk is het tempo al hoger geweest: daar komen er nu elke dag ongeveer 0,68 prikjes per 100 inwoners bij. In Israël, nog altijd de wereldwijde vaccinatiekoploper qua totaal aantal gevaccineerden, is het tempo zelfs bijna volledig stilgevallen: daar worden elke dag nog maar 0,07 vaccins per 100 inwoners toegediend.

Twijfelaars

De oorzaak voor het trage tempo in dat laatste land is eenvoudig: alle meerderjarige inwoners die dat wilden, zijn al weken geleden gevaccineerd met een eerste dosis, momenteel worden er enkel nog tweede prikken uitgedeeld aan wie die nog niet heeft gekregen. Dat Israël desondanks nog ‘maar’ 62,68 procent van zijn bevolking heeft gevaccineerd, komt door de grote groep minderjarigen in de bevolking.

In de Verenigde Staten daarentegen kreeg nog maar 45,69 procent van de volledige bevolking minstens een eerste prik, en zijn ze dus nog lang niet klaar. Het land heeft ook nog miljoenen vaccins in voorraad. Dat het tempo desondanks daalt komt vooral doordat het steeds moeilijker wordt nog bereidwilligen te vinden voor een inenting. Steeds meer staten moeten actief op zoek gaan naar twijfelde inwoners om te proberen hen te overtuigen een prik te laten zetten, in sommige gebieden krijgen mensen zelfs een consumptiecheque van 100 dollar (82 euro) in ruil voor een vaccinatie.

Het noopte president Joe Biden vorige week zijn doelstelling bij te stellen: in plaats van iedereen te vaccineren wil hij nu aan een vaccinatiegraad van 70 procent van de volwassenen geraken tegen 4 juli. Dat is op zich minder ambitieus dan in Vlaanderen: hier wordt gemikt op 100 procent vaccinatiegraad bij de volwassenen tegen 11 juli.

