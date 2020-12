België bant vliegtuigen en treinen uit Verenigd Koninkrijk: “Voorzorgsmaatregel tegen nieuwe virusvariant”

De mutatie van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk is ontdekt , is ook vastgesteld in ons land. Uit voorzorg en voor we meer informatie hebben over die nieuwe variant, sluit ons land de grenzen voor al het verkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft premier De Croo gezegd in ‘De Zevende Dag’. Het inreisverbod geldt vanaf middernacht en zal voorlopig 24 uur duren. In Nederland is sinds vanochtend een vliegverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk van kracht.

In Nederland ging vanochtend om 6 uur een vliegverbod in en straks sluit ook België de grenzen voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk. Aanleiding is de nieuwe variant van het coronavirus die over Het Kanaal is opgedoken.

De nieuwe stam, die de wetenschappelijke naam ‘SARS-COV-2 VUI 202012/01' kreeg, is voor het eerst in september ontdekt. De mutatie is vooral gevonden in het zuidoosten van Engeland, maar is ook in Wales vastgesteld. Verder zijn drie gevallen bekend in Denemarken en een in Australië.

“4 gevallen in België”

Ook in België is de nieuwe virusvariant al vastgesteld, zo verklaarde viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) gisteren nog. Volgens de professor ging het in het geval van de Britse mutatie om een “mineure” variant en is er geen reden tot bijkomende bezorgdheid. “We zagen de voorbije maanden 4 gevallen in ons labo”, aldus de professor.

Volgens de Britse premier Boris Johnson is de nieuwe variant echter tot 70 procent meer besmettelijk. Johnson kondigde gisterenavond strenge lockdownmaatregelen aan in Londen en het zuidwesten van Engeland omwille van de snelle verspreiding van de virusvariant.

Er zijn voorlopig geen tekenen die erop wijzen dat de nieuwe variant van het virus dodelijker is of minder goed te voorkomen met de nieuwe vaccins.

Volledig scherm Eind vorige week was het nog bijzonder druk in de vertrekhal van Schiphol. © ANP

Nederland was afgelopen nacht het eerste Europese land dat vluchten vanuit het VK verbood omwille van de gemuteerde virusvariant. De maatregel geldt tot 1 januari. De regering-Rutte vroeg meteen om Europees overleg.

Bij wijze van voorzorgsmaatregel voert ook België een tijdelijk inreisverbod in voor vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk. Dat verbod gaat komende nacht om middernacht in en loopt minstens 24 uur. Ook Eurostar-verbindingen vanuit het VK worden tijdelijk stilgelegd, bevestigde premier Alexander De Croo (Open Vld) in ‘De Zevende Dag’.

Wetenschappelijk overleg

De maatregel is in eerste instantie 1 etmaal van kracht omdat het wetenschappelijk overleg ter zake nog in volle gang is. “We hebben nog geen sluitend antwoord”, zei De Croo.

Ons land pleegt over de zaak ook overleg met Frankrijk. Want ook daar komen Eurostar-treinen uit het VK op het Europese vasteland aan. Reizigers kunnen vandaar dan doorreizen naar België. Daarom gaan er ook preventieve controles op de weg plaatsvinden.

Voor reizigers die uit het VK komen - sowieso al een rode zone - zal nauwer toegezien worden op de naleving van de quarantainemaatregelen, aldus nog de eerste minister. “Wie aankomt, zullen we heel duidelijke informatie geven over wat van hen verwacht wordt.”

Niet onverwacht

Dat er in het Verenigd Koninkrijk een nieuwe variant is ontdekt, is iets om in het oog te houden, maar onverwacht is het nu ook weer niet, zo schreef onze krant vorige week. Want virussen muteren voortdurend.

“Hoeveel mutaties er al bestaan van het coronavirus, is moeilijk in te schatten”, verklaarde professor Geert Leroux- Roels (UGent) aan onze redactie. “Zeker honderden, maar vermoedelijk meer. Dat we dat niet precies weten, komt omdat het niet mogelijk is al die kleine variaties in kaart te brengen.”

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Boris Johnson kondigde gisteren strenge coronamaatregelen aan in Londen en in het zuidwesten van Engeland als gevolg van de snelle verspreiding van de virusvariant. © REUTERS