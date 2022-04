Belgen zuiveren water voor Heineken in Zuid-Afrika

De brouwreus heeft in Johannesburg zijn grootste brouwerij van Afrika staan, goed voor 8 miljoen hectoliter bier per jaar. Bij dat brouwen is natuurlijk veel water nodig, terwijl dat net een schaars product is in Zuid-Afrika. In het bijzonder in 2015 en 2016 kampte het land met een enorme droogte. Daarom besloot Heineken er zoveel mogelijk water te hergebruiken. Waar er voorheen 4 liter water nodig is om een liter bier te brouwen, wil het bedrijf dat tegen 2025 naar 2,5 liter brengen.