Belgen voor rechter in Marseille in zaak van illegale handel in paardenvlees

De 58-jarige handelaar uit de omgeving van Bastenaken, in de provincie Luxemburg, zou de spil zijn geweest van de zwendel. Onder de andere beklaagden zijn nog drie Belgen en twee Nederlanders.



Het onderzoek werd in 2013 opgestart in Frankrijk, nadat er in een slachthuis in Alès (zuiden van Frankrijk) fraude was vastgesteld. Identificatiepapieren en gezondheidsgegevens van paarden werden vervalst. Daardoor kon niet worden vastgesteld of het vlees geschikt was voor consumptie. Het onderzoek werd nadien gevoerd samen met Belgische speurders.