Belgen op plek 2 van grootste buitenlandse boetekampioenen in Frankrijk

NEDERLAND Jos Brech huilt in laatste woord: "Hoeveel pech kan je hebben, dat je een dood kind vindt”

16 oktober Jos Brech, die terechtstaat voor het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky Verstappen (11), heeft er spijt van dat hij niet eerder meldde dat hij de jongen dood gevonden had in augustus 1998, vertelde hij huilend in zijn laatste woord. “De angst bekroop me, dat ik bekeken werd, ik had de moed niet.”