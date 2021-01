Belgen in VS gevraagd om gevaar te vermijden rond Bidens inauguratie

Het Belgische consulaat in New York waarschuwt Belgen in de regio dat er vanaf zaterdag protesten de kop kunnen opsteken naar aanleiding van de inauguratie van Democratisch president Joe Biden. In een brief maant het consulaat daarom aan tot uiterste voorzichtigheid en geeft het enkele veiligheidstips.

Na de bestorming van het Capitool in Washington vorige week, waarschuwde de FBI er maandag al voor dat in aanloop naar de beëdiging van Joe Biden tot president verspreid over het hele land gewapende protesten worden gepland. Niet alleen in Washington, maar ook in de hoofdsteden van de staten zouden acties op het programma staan. Overal worden de veiligheidsmaatregelen verscherpt en in Washington worden duizenden extra manschappen ingezet.

Ook in New York, op een drietal uur van Washington, DC, wordt gevreesd voor geweld. Het consulaat dringt er bij Belgen in de regio op aan om goed het nieuws te volgen, kalm te blijven en niet onnodig het huis te verlaten.

“Bij het horen van geweerschoten of explosies, ga niet aan het raam staan om te zien wat er gaande is, trek de gordijnen of blinden dicht om te voorkomen dat scherven van gebroken glas naar binnen vliegen”, klinkt het onheilspellend.

Daarnaast wordt ook gevraagd om betogingen te vermijden, alsook elke plaats waar politie of veiligheidstroepen in actie zijn. Wie zich naar een onrustige plek dient te begeven, doet dat bij voorkeur niet alleen. Wie toch per ongeluk in een manifestatie zou belanden, houdt zich best aan de buitenkant van de menigte om niet als een betoger aanzien te worden. “Bij het verlaten van de protestactie: stap gewoon door zonder te rennen, want dat zou een verkeerd signaal geven”, luidt het verder nog.

Indien telefoon- en internetverbindingen verbroken zouden zijn, zijn radio en televisie de aangewezen media om op de hoogte te blijven van de situatie. “Hou ook uw naasten op de hoogte over waar u zich bevindt en of u al dan niet veilig bent”, stelt het consulaat tenslotte in de brief die werd ondertekend door consul-generaal Frank Geerkens.

