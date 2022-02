Belgen in Oekraïne staan voor moeilijke keuze nu oorlog echt uitbreekt: “Ik kan iedereen hier toch niet zomaar in de steek laten?”

De inwoners van Oekraïne leefden reeds in een land onder spanning, maar werden vanmorgen wakker in een land in oorlog. Sommige inwoners vluchten weg, anderen twijfelen nog wat de beste keuze is. Ook de Vlaamse ondernemer Tom Murrath staat voor een moelijke keuze. Schrijfster Veronika Khidchenko probeert haar twee kinderen alvast zo snel mogelijk naar België in veiligheid te brengen. “Maar we gaan ons land niet zomaar laten afpakken”, vertelt ze aan VTM NIEUWS.