Belgen in New York oog in oog met aanslagpleger: “Het is hard. Die man heeft voor de rest van je dagen je leven veranderd”

Zijn vrouw verloor haar benen, hij had een schedelbreuk van liefst 14 centimeter, hun jongste zoon raakte ook gewond. En nu staat Aristide Melissas in New York voor het eerst oog in oog met de IS-terrorist die op die mooie herfstdag in 2017 abrupt een einde maakte aan een fietstrip van zijn gezin in Manhattan. En aan hun leven zoals het was. “Het is niet gemakkelijk”, getuigt Aristide bij ‘VTM Nieuws’.

In New York is gisteren het proces gestart over de zogenoemde Halloween-aanslag in Manhattan, waarbij een man op 31 oktober 2017 met een gehuurde pick-uptruck inreed op voetgangers en fietsers, in naam van terreurgroep Islamitische Staat (IS). Daarbij kwamen acht mensen om het leven, onder wie ook de Belgische Anne-Laure Decadt (31) uit Oostnieuwkerke, die in New York op citytrip was met haar moeder en twee zussen. Nog eens drie andere Belgen, een gezin bestaande uit een vader, moeder en zoon, raakten gewond.

Oog in oog met dader

“We zitten op een paar meter van hem in de rechtbank en zien hem continu”, zegt de vader, de Antwerpse zakenman Aristide Melissas, vandaag in New York aan ‘VTM Nieuws’.



“Het is een harde kraker in die zin dat je weet dat die man voor de rest van je dagen je leven heeft veranderd. Maar ik denk dat we ons erboven moeten en kunnen zetten en toch het vertrouwen blijven hebben in de maatschappij, in goede waarden. En in justitie.”

Volledig scherm Aristide, één van de Belgische slachtoffers van de aanslag in Manhattan, getuigt. © VTM Nieuws

Mogelijk doodstraf

Dader Sayfullo Saipov riskeert levenslang en zelfs de doodstraf. “Het is een volksjury die hier moet oordelen”, legt Amerika-correspondent Greet De Keyser uit. “Als die jury oordeelt dat hij schuldig is, is de minimale straf levenslang zonder de mogelijkheid om vrij te komen. Maar het openbaar ministerie gaat hier duidelijk voor de doodstraf. De jury zal zich ook daar over moeten uitspreken, unaniem.”



De Keyser geeft nog mee dat New York een staat is waar de doodstraf politiek heel gevoelig ligt en dat de Belgische slachtoffers daar ook niet perse op hopen. “Zolang het maar een hele zware straf is.”

Aristide zal tijdens het proces zelf het woord nemen in de getuigenbank. Hij bevestigt te hopen op een zware - “een degelijke”- straf voor de dader.



“Bij ons in België worden af en toe straffen uitgesproken en dan na 5, 6, of weet ik welk jarentraject, geraken de mensen vrij. Als wij als maatschappij sterker willen worden, dan is het toch tijd om te verstaan dat bepaalde zaken niet straffeloos moeten blijven.”

Weduwnaar Anne-Laure

Ook de moeder en twee zussen van de omgekomen Anne-Laure Decadt getuigen in de rechtbank over wat hen overkwam op die gruwelijke dag. En ook Alexander Naessens (39), weduwnaar van Anne-Laure, is in New York. Hij is ter plaatse als steun, maar ook om zelf te horen wat er allemaal gezegd wordt.

“Het is heel moeilijk om mijn twee zoontjes uit te leggen wat er gebeurd is”, zei hij in een gesprek met onze redactie. Ze spreken over ‘die boef’. Maar leg maar eens aan een kind van die leeftijd uit wat een rechter is. En dat die boef mogelijk de doodstraf zal krijgen. Dan krijg je als antwoord: ‘natuurlijk moet die dood, hij heeft mama dood gemaakt’. Je krijgt het niet deftig aan een volwassene uitgelegd, laat staan aan een kind.”

KIJK. Weduwnaar Alexander Naessens (39) deed in 2017 ook zijn verhaal bij ‘VTM Nieuws’