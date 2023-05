Belgen en Duitsers grootste snelheidsduivels op Nederlandse wegen

TikTok bespioneer­de kattenac­count van Britse journalis­te om klokkenlui­der te vinden

Enkele dagen voor kerstmis kreeg de Britse journaliste Cristina Criddle vorig jaar een verontrustend telefoontje. TikTok belde om haar te vertellen dat twee zijn medewerkers in China de privégegevens van het profiel van Criddles kat hadden ingekeken zonder haar toestemming of medeweten. Dat deden ze om te achterhalen wie van de medewerkers in het bedrijf in het geheim met de pers had afgesproken.