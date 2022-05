Belgen aan tolstation op Autoroute du Soleil betrapt met 1,3 kilo xtc

Russische miljardair naar eigen zeggen gedwongen om bank te verkopen wegens kritiek op oorlog in Oekraïne

Oleg Tinkov (54), een Russische miljardair en oligarch, beweert dat hij gedwongen werd om zijn bank Tinkoff Bank voor een fractie van de waarde te verkopen. De reden? De oligarch zou kritiek hebben geuit op de Russische invasie in Oekraïne. “Ik had niets te zeggen over de prijs. Het leek op een gijzeling: Je moet nemen wat je krijgt”, zo beschrijft Tinkov de transactie in een interview met de Amerikaanse krant ‘The New York Times’.

2 mei