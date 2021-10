Belg veroordeeld tot 20 jaar cel wegens drugssmokkel naar Mauritius

Verantwoor­de­lij­ke voor aanslag in Irak met 320 doden opgepakt

18 oktober In 2016 kwamen in de Iraakse hoofdstad Bagdad meer dan 320 mensen om bij een aanslag die door de terreurbeweging Islamitische Staat werd opgeëist. De aanslag was een van de zwaarste die ooit in Irak gepleegd werden. Meer dan vijf jaar later kondigt de Iraakse premier Moestafa al-Kazimi via Twitter aan dat de verantwoordelijke voor die aanslag werd opgepakt. Dat gebeurde niet in Irak, maar al-Kazimi verduidelijkt niet waar de man dan wel werd gearresteerd.