Belg ontvoerd en gemarteld voor drugsschuld van 1,5 miljoen euro: Spaanse politie verricht 12 arrestaties

Spanje Belg (30) vier dagen lang ontvoerd aan Costa del Sol

7 juni In het Spaanse Malaga heeft een 30-jarige Belg zich afgelopen weekend aangemeld in het ziekenhuis van Malaga nadat hij vier dagen lang was ontvoerd. Hij liet zich behandelen voor de klappen die hij van zijn ontvoerders kreeg. Dat meldt de Spaanse krant ‘Diaro Sur’. Wellicht gaat het om een ontvoering in het drugsmilieu.