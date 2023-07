Belg omgekomen bij ongeval in Spaanse Marbella: vrachtwagen rijdt in op jeep met pech, beelden tonen ravage

Er is een Belg omgekomen bij een dodelijk ongeval op de Spaanse autosnelweg AP-7 bij Marbella, tussen Málaga en Gibraltar. Dat heeft het ministerie voor Buitenlandse Zaken bevestigd aan HLN. De familie is op de hoogte gebracht.

Volgens de plaatselijke autoriteiten reed er vrijdagmiddag een vrachtwagen in op een jeep, die met pech aan de kant stond. Twee mensen kwamen om het leven, vier anderen raakten gewond.

De eerste telefoontjes van getuigen liepen binnen even voor 14 uur. Ze gaven aan dat het ongeval gebeurd was aan kilometerpaal 191 van de snelweg richting Málaga en dat de vrachtwagen na de aanrijding de berm in was gegaan en iets lager tot stilstand was gekomen.

Helikopter

De hulpdiensten kwamen onmiddellijk ter plaatse, waaronder de brandweer en een medische helikopter. Dat kon niet verhinderen dat twee mensen het leven lieten, waaronder dus ook een Belg.

Volgens de Spaanse autoriteiten raakten ook vier mensen gewond: twee mannen, van 35 en 33 jaar, en twee vrouwen, van 25 en 21 jaar. Zij werden naar ziekenhuizen in de buurt overgebracht. Het is niet bekend of bij de gewonden ook Belgen zijn.

Volgens de lokale krant ‘Málaga Hoy’ zaten allebei de dodelijke slachtoffers in de jeep. Ook drie van de vier gewonden zaten in dat voertuig. De vierde gewonde zou in een tweede personenwagen gezeten hebben, die bij het ongeval betrokken was. Op luchtbeelden van de plaats van het ongeval is inderdaad te zien dat er nog een tweede, lichter gehavende wagen op de weg staat.

Bloedtransfusie

Een woordvoerder van het Verkeerscentrum van Malaga vertelde aan ‘Málaga Hoy’ dat drie van de vier gewonden er erg aan toe zijn. Twee van hen werden overgebracht naar het Regionaal Ziekenhuis van Malaga en liggen daar in kritieke toestand op de dienst intensieve zorg. Eén van hen moest onderweg in de helikopter een bloedtransfusie krijgen.

De derde zwaargewonde is naar het Costa del Sol-ziekenhuis in Marbella gebracht, waar die geopereerd is. De toestand van dit slachtoffer is stabiel. De vierde gewonde was in shock, maar verder ongedeerd.