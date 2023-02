Belg omgekomen bij bosbrand in Chili

Gelekt filmpje toont Russische generaal dansend in z'n blootje na verwoes­ting Russisch spionage­vlieg­tuig in Wit-Rus­land

In Rusland is een video uitgelekt van luitenant-generaal Aleksandr Matovnikov (57) terwijl die in z’n blootje staat te dansen voor een niet bekende, maar wellicht intieme connectie. Matovnikov is de adjunct-chef van de landmacht die momenteel verantwoordelijk zou zijn voor alle Russische troepen in Wit-Rusland. Het lek komt er enkele dagen nadat bekend werd dat een Russisch spionagevliegtuig in Wit-Rusland is verwoest door een sabotageactie.