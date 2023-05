Belg Olivier Vandecasteele (42) die 15 maanden vastzat in Iran, is vrijgelaten: hij is vanuit Oman op weg naar ons land

Olivier Vandecasteele, de Belgische ngo-medewerker die sinds 26 februari vorig jaar opgesloten zat in Iran, is vrijgelaten. Hij is opgestegen in Oman, na vijftien maanden in de Iraanse cel te hebben gezeten. Volgens de Omaanse autoriteiten zou het om een gevangenenruil gaan, maar dat is nog niet officieel bevestigd door de Belgische autoriteiten. Vandecasteele werd in Iran veroordeeld voor spionage en kreeg 40 jaar en 74 zweepslagen als straf na wat een schijnproces werd genoemd.

Op 24 februari 2022 werd Vandecasteele opgepakt door de Iraanse autoriteiten. Hij leefde meer dan een jaar in erbarmelijke omstandigheden in Iran. Begin april werd hij nog overgebracht naar de beruchte Evin-gevangenis in Teheran. Hij kon toen kort met zijn familie praten en vertelde hun dat hij niet meer kon slapen en nauwelijks rechtop kon staan door ondraaglijke spier- en zenuwpijn. De ngo-medewerker kreeg er onvoldoende voedsel om zijn gezondheid te vrijwaren, zei de familie na het gesprek in een persbericht.

Reactie Alexander De Croo

“Op dit moment is onze landgenoot Olivier Vandecasteele onderweg naar België. Als alles goed loopt, zal hij vanavond bij ons zijn. Eindelijk vrij”, reageert premier De Croo (Open Vld). “Gisterenavond werd Olivier naar Oman gebracht, waar hij werd opgevangen door een team van Belgische militairen en diplomaten. Deze ochtend heeft hij een aantal medische tests ondergaan om zijn gezondheid te controleren en ervoor te zorgen dat hij zo goed mogelijk kan terugkeren.”

“We zijn al meer dan een jaar bezorgd over het lot van Olivier. Voor mij heeft altijd één ding geprimeerd: wij laten geen onschuldige landgenoot in de steek. Dat is de verantwoordelijkheid die ik op mij neem. En die ik aanvaard. We laten in ons land niemand achter. Zeker niet iemand die onschuldig is.”

“Geen matras, koud eten”

Eind vorige maand liet Vandecasteele in een telefoongesprek met zijn familie weten dat dat hij niet meer in volledige afzondering zat, maar dat zijn detentievoorwaarden nog verslechterd waren. “Het contact met twee andere gevangenen maakt dat zijn opsluiting een miniem beetje draaglijker wordt, maar zijn detentievoorwaarden zijn verder nog verslechterd”, liet zijn familie toen weten. “Hij heeft geen matras meer, hij krijgt enkel koud eten voorgeschoteld dat van heel slechte kwaliteit is en Olivier krijgt nog steeds geen verzorging voor zijn benen, waardoor hij bijna niet meer rechtop kan staan en amper kan slapen”, klonk het toen. Het was bekend dat Vandecasteele onder meer een infectie had aan zijn voet en kampte met tandproblemen.

Gevangenenruil

Een maand geleden ontstond er al verwarring rond een mogelijke gevangenenruil. Persagentschappen ‘Reuters’ en ‘Bloomberg’ berichtten toen op basis van een verklaring van het Iraanse gerecht over een nakende gevangenenruil met Assadolah Assadi, de Iraanse schijndiplomaat die in ons land in de cel zit voor zijn rol in het beramen van een terreuraanslag op de Iraanse oppositie in Parijs. Dat gerucht leek te wijzen in de richting van een ruil met Vandecasteele.

Het bleek uiteindelijk om valse berichtgeving te gaan. Volgens minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) kwam het nieuws “van een schurkenstaat die gespecialiseerd is in manipuleren”. Ook minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) riep toen op om niet toe te geven aan de “Iraanse pogingen tot destabilisatie”.

