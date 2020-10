Belg neergestoken in Nederland: man (25) vecht voor zijn leven

Vannacht het laatste debat: heeft Trump iets anders in zijn mars dan lawaai?

22 oktober Vannacht gaan Donald Trump en zijn rivaal Joe Biden voor het laatst met elkaar in debat. Met half gesloten microfoons, zodat het weer geen inhoudsloze woordenstrijd wordt. Vraag is vooral wat Trump dan in zijn mars heeft — en of bijgeloof hem al bij voorbaat tot verliezer maakt.