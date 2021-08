Belg met zijn gezin vast op luchthaven Kaboel: “Onze vlucht is gekaapt door generaals en ministers, wij zijn radeloos”

“Onze vlucht is gekaapt door generaals en ministers. Wij zijn radeloos. Wij willen graag een repatriëringsvlucht of een oplossing. Wij zijn Belgische onderdanen”, klinkt het uit zijn mond.

België adviseert al een tijd aan landgenoten om Afghanistan te verlaten. Buitenlandse Zaken heeft weet van 34 Belgen die er permanent verblijven. Vaak gaat het om mensen met de dubbele nationaliteit. “We kunnen hen niet verplichten om te vertrekken. Maar belangrijk is dat we van niemand een melding hebben gekregen dat ze problemen ondervinden.”

“Neem contact met ons op”

Er zijn ook Belgen in Afghanistan die er niet permanent verblijven. Elf mensen lieten via de website Travellers Online verstaan dat ze naar Afghanistan zouden trekken. Het is niet duidelijk of dat ook effectief het geval is. Een groep van vijf Belgen ter plaatse heeft wel contact genomen met Buitenlandse Zaken. Ze vreesden dat hun terugreis in het gedrang zou kunnen komen. “Maar ze hebben alle vijf gisteren het land kunnen verlaten”, bevestigt Buitenlandse Zaken.