Belg met minstens vijf kogels afgemaakt in huis aan Costa del Sol

De Spaanse politie heeft het vermoorde lichaam van Belg aangetroffen aan de Costa del Sol. Volgens de Spaanse krant ‘Diaro Sur’ is het slachtoffer een 41-jarige man. Hij zou met minstens vijf kogels afgemaakt zijn in Alhaurín el Grande, een gemeente op een half uur rijden van de steden Marbella en Malaga. Over het onderzoek is nog weinig bekend, maar de omstandigheden doen vermoeden dat het om een afrekening in het drugsmilieu gaat.

Agenten van de Guardia Civil deden de akelige ontdekking donderdagnacht omstreeks 0.45u in Alhaurín el Grande. De politie was naar het landhuis gereden na een ongeruste telefoon van een vrouw uit ons land. Zij had omstreeks 22 uur naar de politie gebeld. Ze vertelde dat ze er al enkele dagen niet in slaagde het slachtoffer te bereiken, en dat ze zich zorgen maakte.

Toen de agenten bij het huis in de buurt ‘Camino Cucazorra’ aankwamen, bleek de deur open te staan. Toen ze binnen gingen, bleek dat de man naar wie ze op zoek waren, dood was. Hij had verschillende schotwonden en was duidelijk vermoord. Volgens de lokale radio ‘Cadena Ser’ werd hij met minstens vijf kogels afgemaakt. Er lagen naast het lichaam verschillende kogelhulzen.

Put gegraven

Naast het huis was een put gegraven. De politie onderzoekt of het de bedoeling was om het slachtoffer daarin te begraven. Het lichaam van de Belg werd naar een ziekenhuis gebracht voor een autopsie.

Volgens de krant ‘Malaga Hoy’ geeft de Guardia Civil voorlopig geen verdere informatie over het onderzoek.

Hoewel de Spaanse politie of media er met geen woord over reppen, doen de omstandigheden van de moord denken aan een afrekening in het drugsmilieu. Drugsbendes zijn heel actief in het zuiden van Spanje, waardoor de beroemde kustlijn soms ook de ‘Costa del Coke’ genoemd wordt.

Bandidos

Eind oktober werd in Marbella nog een Belgische topman van de motorbende Bandidos opgepakt. De man maakte er al enkele jaren grote sier met drugsgeld en wordt ervan verdacht het brein te zijn achter de grootste cocaïnevangst ooit in Europa.

In juni werd een Belg vier dagen lang ontvoerd aan de Costa del Sol. Ook die feiten speelden zich af in het drugsmilieu.

En begin 2021 werd in Estepona, een kuststad in de provincie Malaga, Yannick M.W. (33) opgepakt. Hij was op dat moment “een van de grootste drugsdealers van België” en het kopstuk van de Vuitton-bende.