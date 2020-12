Belg komt om bij lawine in Zwitserland

Ethiopi­sche vluchtelin­ge, boegbeeld van integratie, vermoord aangetrof­fen op boerderij in Italië

7:13 Op een boerderij in Noord-Italië is het levenloze lichaam van een Ethiopische vluchtelinge gevonden. Het gaat om de 42-jarige Agitu Gudeta, die voor progressieve Italianen een boegbeeld van integratie was. De vrouw is door geweld om het leven gekomen. De politie neemt de zaak hoog op en is een moordonderzoek begonnen.