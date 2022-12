Belg Jacques (52) na acht maanden terug van Oekraïens front: “We verloren de helft van ons legioen”

Opnieuw zware gevechten in Oekraïense stad Bachmoet

Er zijn vandaag opnieuw hevige gevechten tussen de Russische troepen en Oekraïense strijders in Bachmoet, de Oekraïense stad die het zwaartepunt vormt van de huidige gevechten in het oosten van het land. De aanvallen werden opnieuw neergeslagen, meldt de generale staf in Kiev.

26 december