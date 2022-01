Belg in Oekraïne: "Zodra het escaleert, ben ik weg”

Dreiging van Russische invasie groeit, maar Oekraïners laten het niet aan hun hart komen: "Het leven gaat verder”

Zo’n 100.000 Russische troepen in de buurt van de grens, Amerikaanse troepen in staat van paraatheid, ambassadepersoneel dat wordt teruggeroepen. De spanning in Oekraïne bereikt stilaan een hoogtepunt. Dat is niet zonder gevolgen voor de bevolking. “Het put je gewoon uit”, zegt de één. “Het leven gaat verder”, aldus de ander.

