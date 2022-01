Belg in Oekraïne: "Aan de grens met Polen is het heel druk”

Sneeuwval verergert humanitai­re situatie in Syrië, VN spreekt over "horrorta­fe­re­len"

Na nieuwe sneeuwval in het noordwesten van Syrië is de humanitaire situatie voor honderdduizenden vluchtelingen verslechterd. In de regio rond de steden Idlib en Aleppo zijn duizenden tenten beschadigd of vernietigd, meldt de Duitse ngo Welthungerhilfe.

16:37