Belg in Nederland voor rechter voor doodsteken van ex in Delft

Poetin bereidt exit voor uit CFE-ver­drag omtrent strijd­krach­ten in Europa

Rusland maakt zich op om officieel uit het Verdrag inzake conventionele strijdkrachten in Europa te stappen. Dat blijkt uit een besluit van president Vladimir Poetin dat woensdag door het Kremlin is gepubliceerd. Het wetsontwerp over de terugtrekking zelf is nog niet door de Russische Staatsdoema ontvangen.