Belg in Marokko getuigt over toename besmette reizigers: “Regering laat alles begaan om toeristisch seizoen te redden”

Nieuwe evacuaties voor bosbranden op Griekse eiland Evia

17:24 In Griekenland zijn nieuwe bosbranden uitgebroken, wat leidde tot een golf van evacuaties. Dorpen ten noorden van de Griekse hoofdstad Athene, die vorige week al door brand werden bedreigd, werden vandaag opnieuw ontruimd. In het zuiden van het Griekse eiland Evia verplaatsen de vlammen zich richting kustplaatsje Marmari. De autoriteiten bereiden een evacuatie per boot voor, meldt Athens News Agency (ANA).