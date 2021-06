Belg in Cambodja opgesloten nadat hij vier jonge meisjes zou hebben aangerand

Onze landgenoot werd volgens lokale media zondag overgebracht naar de gevangenis, nadat hij op vrijdag 11 juni al was opgepakt. Een dag eerder waren de moeders van vier jonge meisjes naar de politie gestapt om klacht in te dienen tegen een man van wie ze de naam niet kenden.

Volgens de beschuldiging lokte de vijftiger de jonge meisjes mee naar zijn huis in Siem Reap City, de tweede grootste stad van het land in Zuidoost-Azië. Hij kende de meisjes blijkbaar goed en was eerder al met hen gaan wandelen. Hij zou voor elk van de vermeende slachtoffers een gsm gekocht hebben. Het gaat om een meisje van 10 jaar, twee van 12 en een van 13 jaar oud.

Snoep en geld

De Belg gaf aan de politie toe dat hij de meisjes kende, dat hij gsm’s voor hen kocht en hen snoep en geld gaf. Het seksueel misbruik ontkende hij. Toch werd hij zondag naar de gevangenis van Siem Reap City overgebracht. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of hij schuldig wordt bevonden of niet.

Ook de veroordeelde Belgische pedofiel Pieter Ceulen vluchtte enkele jaren geleden naar Cambodja, nadat hij in ons land veroordeeld werd tot 19 jaar cel. Hij solliciteerde er onder meer in een school. De man, die in het land een luxevilla van 2 miljoen dollar had, werd echter zo opgejaagd dat hij zich uiteindelijk ging aangeven bij de politie. Hij werd in ons land opgesloten in de gevangenis.