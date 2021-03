Belg die Amerikaanse vaccinatiecampagne leidde, ontslagen wegens seksuele intimidatie

Slaoui raakte internationaal bekend toen hij door president Donald Trump aangesteld werd om als wetenschapper operatie "Warp Speed" te leiden, zoals de vaccinatiecampagne in Amerika tegen het coronavirus wordt genoemd. Slaoui werkte bij Galvani Bioelectronics, een filiaal van GSK en Verly Life Science, dat gespecialiseerd is in onderzoek naar bio-elektrische medicijnen tegen chronische ziektes.

De CEO van GSK, Emma Walmsley, zegt in een brief aan het personeel dat ze geschokt en boos is, maar ook vastberaden: “Ik wil duidelijk maken dat seksueel wangedrag strikt verboden is en niet zal worden getolereerd.” GSK had het onderzoekscentrum in Rockville (Maryland) naar Slaoui genoemd, maar gaat dat nu een andere naam geven. In een publieke verklaring zegt GSK nog dat het gedrag van Slaoui wijst op "misbruik van zijn leidende positie en in strijd is met het beleid en de waarden van het bedrijf".