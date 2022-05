Belg betrapt in Duitsland met cocaïne ter waarde van miljoen in zijn koffer

Virologe bezorgd over uitbraken van apenpokken: “Nieuwe gevallen ontdekt in verschil­len­de landen. Dat is erg ongewoon”

De bekende Nederlandse virologe Marion Koopmans begint zich zorgen te maken over de uitbraken van apenpokken in verschillende landen. “We hebben in het verleden af en toe geïmporteerde gevallen gezien, maar normaal gezien verspreidden die zich niet verder”, klinkt het. “Nu zijn er echter nieuwe gevallen ontdekt in meerdere landen. Dat is erg ongewoon.” In België zijn er nog geen aanwijzingen dat er al gevallen van de apenpokken zijn opgedoken, meldt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) aan persbureau Belga.

19 mei